Lascia la padella sul fuoco, allarme incendio

Principio d'incendio a Remanzacco intorno alle 18 di ieri. Una donna che stava preparando una pietanza ai fornelli, si è allontanata un momento dalla cucina. Tanto è bastato perché la padella prendesse fuoco. Notevole la produzione di fumo, che ha invaso le stanze.

Dopo l'allarme, lanciato anche da alcuni vicini di casa che hanno sentito puzza di bruciato e hanno visto del fumo uscire dalla finestra, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine che hanno domato il principio di incendio e aerato i locali.

La donna, che si trovava in un'altra stanza, ha comunque respirato il fumo della combustione ed è stata soccorsa dal personale medico di un'ambulanza, trasportata per accertamenti a Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.