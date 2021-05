Lasciano la quarantena e tentano la fuga nella boscaglia

In fuga dalla quarantena fiduciaria, vengono rintracciati nella boscaglia e sanzionati. È successo nella mattinata di ieri, quando ai Carabinieri di Prosecco è giunta la segnalazione di uno strano via vai lungo i sentieri tra Campo Sacro e Santa Croce, nel comune di Trieste.

La pattuglia si è addentrata nella vegetazione e ha subito rintracciato tre cittadini sprovvisti di documenti, di origini turche, affidati a una struttura per rifugiati della zona. Consapevoli di non poter essere ammessi alla protezione internazionale, avevano deciso di allontanarsi per raggiungere il Nord Europa.

I tre sono risultati essere sottoposti al regime della quarantena fiduciaria. Pertanto, i militari li hanno sanzionati per la violazione della normativa anti Covid-19 e riaffidati alla struttura.