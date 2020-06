Lasciano la quarantena per rubare nel supermercato

Avevano ricavato un’apertura nella rete metallica della struttura di accoglienza di Campo Sacro, per poi intrufolarsi nella boscaglia per eludere la quarantena fiduciaria a cui erano sottoposti. Alla sete di libertà si aggiunge quella fisica, dovuta alle prime giornate di sole. I due, così, entrano nel vicino supermercato, dove non si scoraggiano per i pochi spiccioli in tasca: mettono direttamente nello zaino bottiglie di birra e prodotti per l’igiene personale (schiuma da barba e deodorante) e neutralizzano l’antitaccheggio, per eludere i sistemi di allarmi alle casse.

Il loro ingresso, però, non passa inosservato: visto l’atteggiamento circospetto dei due, il direttore chiama subito i Carabinieri, per tutelare la salute della propria clientela, essendo al corrente che la maggior parte degli ospiti del vicino centro sono sottoposti a regime di quarantena fiduciaria.

I militari della Stazione di Prosecco arrivano sul posto dopo pochi minuti e notano i due nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale. Li fermano, li identificano e a seguito di un controllo più approfondito trovano la refurtiva, ancora intatta, poi restituita al direttore.

Gli autori del furto, due cittadini algerini, richiedenti protezione internazionale, di 27 e 28 anni, vengono accompagnati in caserma e denunciati per furto aggravato. Saranno anche sanzionati per la violazione della normativa per il contenimento della diffusione del Covid-19, per essersi allontanati dal luogo della quarantena fiduciaria.