Lasciano la quarantena, quattro migranti denunciati

Continuano i controlli delle Forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri, a Trieste, quattro migranti sono stati denunciati dalla Volante della Questura perché si sono allontanati dalle strutture di accoglienza (a Fernetti e a Prosecco) dove si trovavano in isolamento fiduciario; si tratta di tre afghani, tra i quali una donna, e un cittadino serbo.

Sono state 844 le persone identificate (40 delle quali tra le 22 e le 5) e 11 sono state sanzionate, quattro delle quali durante il coprifuoco; quatttro dai Carabinieri, tre di notte dalla Volante della Questura (due afghani verso le 22.30 in largo Città di Santos e un italiano, già noto alle forze dell'ordine, in via Gallina, sempre alle 22.30, in palese stato di alterazione, che ha anche dato un pugno alla carrozzeria di un taxi), due dalla Polstrada, una di notte dalla Polmare e uno dalla Polfer.

Dopo diverse giornate senza alcuna irregolarità, si segnalano anche due titolari di locali sanzionati, uno dei quali durante il coprifuoco, a fronte di 102 esercizi pubblici sottoposti a verifica (68 dalla Polizia Locale di Trieste, 31 dalla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura e tre dai Carabinieri).