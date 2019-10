Latisana, a fuoco un garage con deposito attrezzi

Intorno alle 4, a Latisana, è scattato l'allarme per un principio di incendio che ha interessato un garage con deposito attrezzi in via Edmondo De Amicis. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana che hanno contenuto le fiamme, evitando così che potessero estendersi e danneggiare la vicina abitazione.

Nessuna persona è rimasta ferita e l'intervento dei pompieri è terminato poco dopo le 7.30. I danni sarebbero ingenti, ma limitati comunque al garage.