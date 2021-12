Latisana, anziana rapinata in casa da tre malviventi

Serata di terrore per una 73enne di Latisana che, intorno alle 20.30 di ieri, si è improvvisamente trovata di fronte tre uomini con il volto travisato da un passamontagna nella sua abitazione, mentre stava cenando. In quel momento era sola in casa.

La banda era entrata con passo felpato, dopo aver forzato una finestra sul retro, eludendo il sistema di allarme. I tre rapinatori le hanno intimato di aprire la cassaforte e di consegnare loro i preziosi e i soldi in contanti che custodiva nel forziere.

Spaventata, temendo per la propria vita, l'anziana ha aperto la cassaforte. Dentro, però, conservava solo documenti. Mentre un ladro cercava preziosi nel forziere, senza trovarli, gli altri due hanno rovistato nelle stanze cercando beni e valori. Sono riusciti a trovare solo poche banconote da 10 euro. A quel punto se ne sono andati, facendo perdere le proprie tracce.

La pensionata, scossa ma non ferita, ha dato l'allarme chiamando vicini e parenti. A quel punto è scattata una chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Latisana per un primo sopralluogo. I militari hanno avviato subito un'indagine per identificare la banda di rapinatori.