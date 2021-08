Latisana e Lignano in lutto per la scomparsa di Gino Ambrosio

Latisana e Lignano Sabbiadoro in lutto per la prematura scomparsa di Gino Ambrosio. Nato a Udine nel 1966, da tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Ambrosio lascia nel dolore la moglie e i figli. I funerali si svolgeranno venerdì 20 agosto, alle 16,30, nel Duomo di Latisana.

Diplomatosi geometra all'istituto Marinoni di Udine, Ambrosio ha svolto l'attività di libero professionista, sposandola con l'impegno politico e sul territorio. Dal 1988 al 1993 è stato membro della commissione urbanistica del Comune di Latisana, poi dal 1993 al 2001 ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici dello stesso Comune.

Dal 2002 al 2007 è stato presidente della Casa di Riposo umberto I di Latisana. Ha fatto parte anche della Commissione Edilizia di Lignano Sabbiadoro, dal 2002 al 2007, ricoprendo anche il ruolo di consigliere comunale nella città, dal 2009 al 2012.

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Gino Ambrosio, geometra e amministratore comunale di lungo corso - scrive su Facebook il sindaco Luca Fanotto -. Nella nostra Città ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 2009 al 2012, oltre a quello di membro della commissione Edilizia. La Città di Lignano Sabbiadoro piange la tua prematura scomparsa e si stringe all’immenso dolore di tutti i tuoi famigliari e amici, ai quali porgo le più sentite condoglianze".





