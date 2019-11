Latisana, furgone avvolto dalle fiamme

Incendio di un furgone in via Trento a Latisana questa mattina intorno alle 9. Per cause in corso di accertamento, probabilmente per un guasto meccanico o un corto circuito, un furgoncino è stato avvolto dalle fiamme.

Il conducente è riuscito a uscire per tempo, mettendosi in salvo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Lignano per la messa in sicurezza del veicolo e del luogo dell'incendio. Per la viabilità e tutti gli accertamenti la polizia locale di Latisana, al comando di Nicola Salvato. A supporto anche i volontari di Protezione Civile.