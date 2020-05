Latisana, un milione e mezzo per mitigare il rischio allagamenti

Sarà il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana a progettare e a realizzare gli interventi di manutenzione per la mitigazione del rischio idraulico nel comune di Latisana. Il finanziamento di 1.550.000 euro – ottenuto grazie ai fondi stanziati (ordinanza 558/2018) a seguito degli eventi calamitosi di ottobre e novembre 2018 - è frutto di un protocollo di intesa sottoscritto tra il Consorzio, il Comune di Latisana e Cafc, che impegna gli enti firmatari ad operare in maniera sinergica e condivisa nella predisposizione e attuazione di un programma di interventi.



Una delle situazioni di maggiore criticità e pericolo, dal punto di vista idraulico, è nella zona a nord del capoluogo comunale e della frazione di Latisanotta:si provvederà all’adeguamento del canale Latisanotta, nel tratto terminale, e dei fossati di via Trieste, a completamento degli interventi di sistemazione idraulica realizzati nei comuni di Ronchis e Latisana a seguito degli eventi calamitosi del 2007, dove le eccezionali precipitazioni avevano causato allagamenti e ingenti danni. La ricalibratura del primo tratto del canale Latisanotta era stata eseguita partendo dal comune di Ronchise si era conclusa, per limitata disponibilità economica, nel tratto a sud, in corrispondenza del manufatto ferroviario, immediatamente a valle della SR14.



“Per dare completa funzionalità all’intervento eseguito – spiega l’ing. Stefano Bongiovanni, direttore tecnico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana - risulta ora necessario adeguare la sezione di questo corso d’acqua fino a raggiungere il canale Fossalon, permettendo così all’acqua di defluire in un corpo ricettore di dimensioni maggiori e direttamente collegato al canale Acquabona, a sua volta defluente nel fiume Stella e quindi in laguna. Pur essendo notevolmente aumentata la capacità di invaso del corso d’acqua su cui si è intervenuti, infatti, permane la strozzatura rappresentata da tutto il tratto a valle, inclusi alcuni vecchi manufatti di regolazione delle acque, rendendo di fatto invariata la capacità di deflusso originaria del corso d’acqua. La successiva ricalibratura dei fossati laterali a Via Trieste - conclude Bongiovanni -, con sostituzione ed adeguamento di tutti i manufatti di attraversamento esistenti di accesso alle proprietà private, permetterà di indirizzare le acque verso il canale Latisanotta, che con il suo adeguamento sarà in grado di raccogliere e smaltire le portate eccedenti”.“L’erogazione del finanziamento – sottolinea la presidente del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, Rosanna Clocchiatti– evidenzia quanto siano sempre più necessarie le interazioni con la Regione, le amministrazioni comunali, gli enti gestori del servizio idrico integrato, al fine di individuare soluzioni condivise per la risoluzione delle problematiche idrauliche sul territorio, ed arrivare così in tempi celeri al finanziamento e alla realizzazione delle opere. Il protocollo di intesa sottoscritto lo scorso ottobre prevede ulteriori interventi di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Latisana,e tutti i soggetti firmatari sono attivi in tal senso.