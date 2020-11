Latitante da due anni, tradito dagli affari

E' stato rintracciato e arrestato un cittadino armeno di 43 anni, latitante e clandestino senza fissa dimora. L'uomo, era stato condannato per reati (furto, rapina, lesioni personali, porto abusivo d’arma) risalenti al periodo 2013-2016 ai danni di cittadini e titolari di attività commerciali in Fvg. Era, infatti, destinatario di un’ordinanza di carcerazione dal Procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito, per una pena complessiva di 2 anni, 8 mesi e 26 giorni, ed una multa di 10.620 euro ed ammenda di 8.000 euro.

L'armeno aveva fatto perdere le proprie tracce da quando 2 anni fa era stato dichiarato clandestino sul territorio nazionale. Viveva per non essere rintracciato come un lupo solitario, spostandosi di rudere in rudere, svolgendo lavoretti edili per ignari cittadini. I militari, incrociando una serie di dati che lo riguardavano, hanno individuato un potenziale recapito telefonico attraverso cui sono riusciti a contattarlo, commissionandogli dei lavori da effettuare in un'abitazione a Udine.



Il ricercato ha accettato un incontro conoscitivo in un bar nella zona del Centro studi di Udine, al quale tuttavia non si è presentato personalmente. Al suo posto si è presentata una persona risultata assolutamente estranea alla vicenda.L'armeno, ha spiegato dopo l'arresto, ha ricevuto un addestramento militare ed è abituato a non fidarsi, per questo motivo non si era fatto vivo personalmente all'incontro con la scusa di un impegno di lavoro.I militari, dopo una lunga trattativa telefonica, fingendosi imprenditori che gli avrebbero commissionato alcuni importanti lavori di ristrutturazione, sono riusciti a convincerlo ad incontrarsi in altro luogo, poco distante, per poi portarlo all'appartamento da ristrutturare.All'incontro, il 43enne ha capito di essere caduto in trappola e ha tentato una fuga attraverso i palazzi di una nota via di Udine, ma è stato raggiunto ed arrestato.Le sue ultime parole da uomo libero sono state: "Avevo avuto il sospettto di cadere in una trappola, ma una donna è una donna e mi ha fregato. Sono la rovina degli uomini".