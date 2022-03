Latitante in Italia, rintracciato e arrestato a Praga

Aveva rubato apparati telefonico in un negozio del centro di Trieste per un valore complessivo di circa 1.500 euro, nel settembre 2021. Destinatario di una ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trieste il 28 dicembre 2021, dell'uomo - un 46enne cittadino georgiano - si erano perse le tracce dalla vigilia di Natale del 2021. Il 21 marzo scorso, a Praga, la Polizia ceca lo ha rintracciato e arrestato, poiché ricercato per i reati commessi in Italia.



Il Gip presso il Tribunale di Trieste, il 2 ottobre 2021, aveva convalidato l’arresto, disponendone la misura cautelare con controllo elettronico a Udine, dove il 46enne era domicliato a casa di un connazionale che si era reso disponibile ad accoglierlo.

Il 24 dicembre 2021, però, il cittadino georgiano è riuscito a manomettere, tagliandolo, il dispositivo di controllo, facendo perdere le sue tracce. Vane le ricerche, fino a pochi giorni fa quando è stato identificato e arrestato a Praga.



In seguito alla fuga, infatti, il Tribunale di Trieste ha disposto l’aggravamento della misura, disponendone la custodia in carcere, delegando l’esecuzione alla Squadra Mobile.

Gli accertamenti posti in essere con il concorso del Servizio Sirene hanno permesso di appurare che il ricercato era stato in passato domiciliato in Repubblica Ceca. A febbraio 2022 è stato identificato. identificato.

Il GIP presso il Tribunale di Trieste ha predisposto il Mandato di Arresto Europeo. Sono in corso le procedure estradizionali.