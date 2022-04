Latitante in Spagna, preso il ladro specializzato nei furti in abitazione

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Udine, in collaborazione con la Polizia di Frontiera di Linate, ha dato esecuzione a un ordine per la carcerazione, disposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste, nei confronti di un 45enne cittadino albanese, che deve scontare una condanna a cinque anni, quattro mesi e 11 giorni, emessa a seguito di un cumulo di condanne per reati predatori.

L'uomo era stato arrestato il 28 dicembre 2020 nella città spagnola di La Coruna, in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo della Procura Generale di Trieste, emesso per una serie di reati commessi tra Udine e Treviso, tra il 2004 e il 2005, che avevano visto il cittadino albanese, con un gruppo criminale composto da connazionali, commettere vari furti in abitazione. In un’occasione, l’uomo si era reso responsabile di una rapina in una località della Bassa Friulana. Durante l’azione, il proprietario aveva subito un tentativo d'investimento da parte dei banditi, per guadagnarsi la fuga.

A seguito dell’arresto il cittadino albanese era stato ristretto in un carcere spagnolo, dove era stato raggiunto anche da una condanna 'locale'; era, quindi, stata disposta la sua estradizione solo a soddisfatta giustizia spagnola.

Nel contempo, la Procura Generale di Bologna ha disposto, dopo una nuova condanna, un nuovo ordine per la carcerazione, che ha assorbito quello dell’Autorità giudiziaria di Trieste, per una pena complessiva di 12 anni, sette mesi e 27 giorni. Anche in queste caso, il latitante era accusato di una serie di eventi predatori, effettuati in diverse località del Nord Italia.

L’albanese in passato aveva già scontato diversi periodi di carcerazione e, dopo l’ultima condanna, si era reso irreperibile; inoltre, aveva adottato una lunga serie di alias.

Alla fine, nei giorni scorsi è stata concessa l'estradizione in Italia, dove è stato associato nel carcere di Milano San Vittore.