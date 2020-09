Laura Zanella, sindaco di Amaro, Positiva al Coronavirus

Laura Zanella, indaco di Amaro, è risultata positiva al Coronavirus. Il primo cittadino ha comunicato oggi alla popolazione di essere entrata in contatto con il virus e di averlo contratto.

Si trova nella sua abitazione e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Lavorare in smart working, da casa, sempre a disposizione del cittadino.

Il contagio è avvenuto dopo essere entrata in contatto con la mamma, accolta in ospedale per altre patologie, risultata positiva al tampone.

I sindaci della Carnia e dell'Alto Friuli le hanno inviato numerosi messaggi di vicinanza.

Sono stati messi in quarantena anche alcuni parenti di Laura Zanella. La famiglia è seguita come sempre dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria.