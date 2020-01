Lavora sul tetto e cade dall'impalcatura

Un uomo è caduto dal tetto nel primo pomeriggio di oggi tra Risano e Lumignacco a Pavia di Udine. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla elibase di Campoformido e un'ambulanza.

Da quanto si è potuto apprendere si tratta di una persona che stava lavorando su un'impalcatura. Per cause in corso di accertamento, è caduto e si è fratturato il bacino. Avrebbe riportato anche la frattura di una gamba. L'infortunato è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine.