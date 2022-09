Lavoratori 'in nero' e irregolarità, tre attività sospese

Tre attività sospese e multe per quasi 60mila euro. E' l'esito dei controlli eseguiti dal Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine, in collaborazione con le Compagnie di Udine, Palmanova e Latisana.

Le verifiche hanno interessato aziende attive nel settore dell’agricoltura, del commercio e dei servizi alla persona per accertare la regolare occupazione dei lavoratori e il rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene.

Nel dettaglio, sono stati controllati due centri massaggi, un’azienda agricola e un'impresa commerciale, individuate in base all'incrocio delle informazioni delle banche dati, per un totale di 17 lavoratori.

Per l'azienda agricola, situata a Chiopris-Viscone, sono scattate sanzioni per 25.100 euro perchè, durante le operazioni di raccolta delle mele, sono state riscontrate violazioni riguardanti l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e la sorveglianza sanitaria per i dipendenti.

Multe da 6.100 euro e sospensione dell'attività, invece, per un esercizio commerciale e un centro massaggi, entrambi nel comune di Cassacco. E' stata riscontrata la presenza di lavoratrici 'in nero', rispettivamente un'addetta alla vendita e una massaggiatrice.

Sanzioni per 19.500 euro e stop all'attività, infine, per un centro massaggi situato a Latisana, all’interno del quale sono state riscontrate violazioni riguardanti i presidi antincendio e primo soccorso, nonché l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi.