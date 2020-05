Lavoratori in nero nel vigneto, scatta le denuncia

Nella giornata di giovedì 28 maggio 2020, il Nucleo dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Udine, con il supporto della stazione dei Carabinieri di Codroipo (comandata dal maresciallo Maggiore Luca Cupin), a conclusione di un'attività ispettiva in un'azienda agricola di Sedegliano, hanno denunciato a piede libero, e sanzionato, l'amministratore unico, per non aver aggiornato il documento di valutazione dei rischi, per non aver informato i lavoratori relativamente ai rischi e per non averli sottoposti alle visite mediche preventive.

L'uomo è stato sanzionato, inoltre, per avere occupato, nelle operazioni di sistemazione dei vigneti, 7 lavoratori "in nero" (su 7), di nazionalità romena.

È stato adottato il provvedimento di sospensione dell'attività e sono state elevate ammende per 5900 euro e sanzioni amministrative per 14.600 euro.

L'intera attività è stata diretta e coordinata dal Maresciallo Capo Vito Costantino, comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Udine.