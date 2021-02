Lavoratori in nero nelle vigne, blitz delle Fiamme gialle

Le Fiamme Gialle di Treviso hanno scoperto 14 lavoratori irregolari impiegati nel settore viticolo. I controlli sono stati eseguiti in due aziende. A Orsago, i militari della Guardia di Finanza hanno trovato, in un vigneto, sei cittadini pakistani tutti 'in nero' che erano stati forniti in appalto da una ditta che opera nel Pordenonese. Nei confronti dei sei extracomunitari non era stata inoltrata alcuna comunicazione preventiva di assunzione da parte del datore di lavoro.

Il secondo intervento è nato da un controllo alla barriera autostradale della A28 di Cordignano: in questo caso è stato fermato un veicolo commerciale a bordo del quale viaggiava un cittadino afgano titolare di una ditta operativa a Casier. C'erano anche otto suoi dipendenti, cittadini afghani e pakistani. Anche in questo, le Fiamme Gialle hanno accertato che l'imprenditore straniero aveva impiegato, sempre per la potatura dei vigneti, in un'azienda della zona, tre lavoratori senza contratto, senza copertura assicurativa e previdenziale. Altri cinque, inoltre, non avevano mai ricevuto una busta paga e la loro posizione è risultata irregolare.

Le due ditte, di Pordenone e Casier, sono state sanzionate amministrativamente fino a 10.800 euro per lavoratore. Sono state anche segnalate all'Ispettorato Territoriale del Lavoro per la sospensione dell'attività.