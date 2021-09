Lavori a Trieste: scattano le limitazioni al traffico

Da oggi, lunedì 13 settembre, proseguirà il lavoro di rinnovo delle pavimentazioni, meteo permettendo, in alcune vie di Trieste



Nel dettaglio, saranno oggetto di lavori via Denza per la quale sono previsti tre giorni chiusura dalle 8 alle 18 e le vie Besenghi e de Amicis, tra via Carpaccio e via Colautti, per cinque giorni lavorativi, con chiusura dalle 8 alle 18, salvo bus.