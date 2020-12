Lavori all’acquedotto di San Giovanni, spunta un ordigno

Ieri, gli artificieri del III Reggimento Guastatori di Udine, allertati dalla Prefettura di Udine, hanno effettuato due interventi di bonifica da residuati bellici.

I guastatori, accompagnati dai carabinieri della locale stazione, si sono recati nei pressi dell’acquedotto del comune di San Giovanni al Natisone, dove qualche giorno fa gli operai impegnati nei lavori di pulizia dell’area avevano segnalato alle forze dell’ordine la presenza di un presunto ordigno.

Il team Conventional Munition Disposal dell’Esercito ha confermato la presenza di una granata di artiglieria da 87 mm HE (HE – Hight Explosive – Alto Esplosivo), ancora attiva, di nazionalità italiana e risalente alla Prima Guerra Mondiale.

A seguire i guastatori della caserma Berghinz si sono spostati in località Cascina Rinaldi, in via del Molino, zona agreste sempre nel comune di San Giovanni al Natisone, dove una coppia, durante una passeggiata, aveva segnalato un ordigno; si tratta di una bomba a mano modello MKII di nazionalità americana e risalente al Secondo Conflitto Mondiale.

Gli ordigni sono stati messi in sicurezza e trasportati in un luogo idoneo al brillamento, presso Natison Scavi, dove nel frattempo era stata predisposta una buca, in gergo militare detta “fornello”, all’interno della quale, con l’innesco di altro esplosivo militare, alle 13.30 circa, sono stati definitivamente neutralizzati. La zona interessata al brillamento è stata successivamente bonificata.

L’assistenza sanitaria, obbligatoria in queste delicate operazioni, è stata fornita dal Corpo Militare della Croce Rossa Italiana proveniente dal Centro Mobilitazione Nord-Est di Padova.