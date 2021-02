Lavori alla fognatura in via Pozzuolo

Dal primo al 12 marzo, in via Pozzuolo, a Udine, la circolazione subirà modifiche in occasione della realizzazione di tronco fognario. In prossimità dell’intersezione con via San Pietro sarà istituito il divieto di fermata per ogni categoria di veicolo per un’area pari a quella interessata dai lavori su ambo i lati della carreggiata.



La velocità sarà progressivamente limitata fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere.