Giovedì 21 aprile sono in programma lavori di modifica della condotta di distribuzione idrica con la conseguente sospensione dell’erogazione idrica nell'intera frazione di Passons in Comune di Pasia di Prato, al Città Fiera, all'Ente Fiera e al Gruppo Zaffiro in comune di Martignacco.

La sospensione della fornitura idrica, giovedì 21 aprile, dalle 8 alle 16. Il servizio di fornitura idrica verrà erogato con l’ausilio sostitutivo di autobotti messe a disposizione da Cafc. per la Scuola dell’infanzia ed elementare di Via Zorutti a Passons, per il Gruppo Zaffiro e l’Ente Fiera. Il numero verde di CAFC S.p.A. per emergenze e/o guasti attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette è 800 903 939.