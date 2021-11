Lavori allo stavolo, anziano cade da quattro metri

Un uomo di 78 anni è rimasto vittima, nel pomeriggio, di una caduta da quattro metri di altezza, nella frazione di Ovasta, nel territorio del comune di Ovaro.

Il pensionato stava eseguendo dei lavori di sistemazione della struttura quando, probabilmente, è scivolato, cadendo malamente. Ha riportato un trauma cranico.

È stato trasportato con l'elicottero sanitario all'ospedale di Tolmezzo, dopo l'allarme lanciato con una chiamata al 112 da parte delle persone che erano con lui in quel momento. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche l'equipaggio di un'ambulanza.