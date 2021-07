Lavori anti incendio alla scuola Ungaretti di Prata

Nemmeno il tempo di concludere le sessioni degli esami rivolti dagli alunni delle classi terze della Scuola secondaria G. Ungaretti, e già sono in entrate in azione le squadre delle Ditte incaricate per l’adeguamento del Plesso scolastico di via Martiri della Libertà a Prata capoluogo. Due i focus oggetto di aggiornamento impiantistico : il primo riguarda la parte strutturale, mentre il secondo riguarda la parte di prevenzione incendi. Dopo le fasi di approntamento del cantiere di consolidamento sismico dell’ala sud, dal giorno 30.06. sono iniziati i lavori di potenziamento della rete antincendio del Plesso. Tale intervento, non più procrastinabile, permetterà di raggiungere gli obbiettivi di funzionalità degli impianti esistenti, in considerazione delle rigide normative antincendio previste della legislazione vigente.



Su tali lavorazioni, gestite dall’ufficio tecnico Conservazione del Patrimonio, precisa l’assessore Maurizio Rossetto : “Con l’inizio di questi lavori, finalmente verranno risolte tutte le criticità nella gestione dei rinnovi dei certificati di prevenzione incendi. L’intervento si collega all’impianto di accumulo idrico da 15 metri cubi circa, realizzato ex novo l’anno scorso alla scuola primaria I. Nievo. Sfruttando un unico punto di raccolta dell’acqua destinata ad essere utilizzata in caso di presenza di fiamme libere, verranno contemporaneamente raggiunti tre stabili limitrofi, ovvero la scuola Nievo, la scuola ungaretti ed il Teatro Pileo. Questa soluzione studiata a tavolino, permetterà di ottenere notevoli risparmi, a fronte della realizzazione di tre impianti distinti. Il risparmio economico teorico, a fronte di tale esecuzione, è circa del 40%. In questo momento i tecnici stanno posando le tubazioni idriche e le centraline elettroniche di controllo. A lavoro ultimato, sugli idranti potranno essere raggiunte le quattro atmosfere di pressione dinamica, ben oltre a quanto stabilito dlle norme vigenti".



Tale opera di potenziamento, è stata raggiunta tramite apposite domande inoltrate per ottenere i contributi MIUR messi a bando dal Ministero. Le domande presentate dall’ufficio Patrimonio sono state entrambe accolte, ed hanno permesso di ottenere un contributo di 50.000 euro nel 2018 per la scuola Nievo, ed un contributo di 70.000 euro nel 2019 per la scuola Ungaretti. Oltre a tali contributi, l’Amministrazione Comunale ha garantito il raggiungimento delle somme necessarie, investendo circa 15.000 euro di avanzo economico.Conclude l’Assessore Rossetto “Ringrazio il Personale Amministrativo dell’Ufficio, che ha ottenuto i punteggi necessari per rientrare nelle graduatorie utili, e che stà quotidianamente gestendo le difficili e laboriose procedure di rendicontazione dei contributi, sui portali Ministeriali MIUR e BDMAP”.I lavori verranno svolti dalla Ditta La Termoitecnica di Biason di Motta di Livenza, mentre la direzione lavori e la progettazione sono gestiti dallo Studio 5P di Pordenone per conto dell’Ing. Rossit Angelo.L’intervento si concluderà entro il mese di Luglio di quest’anno, terminato il quale si procederà ai canonici collaudi di funzionalità operativa.