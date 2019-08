Lavori bloccati in canonica a Caneva

Lavori bloccati nella canonica di Caneva. Lo stop, determinato dal fallimento della ditta appaltatrice, continua a causa delle lungaggini burocratiche che il fallimento comporta.

"Il segretario e i tecnici comunali - assicura il sindaco Andrea Attilio Gava - stanno cercando tutte le possibili soluzioni per portare a compimento l’opera e permettere ai nuovi parroci di potersi insediare. La caratteristica del caso obbliga l’ente ad attenersi a tutta una serie di specifiche procedure normative che sono anche a tutela dei creditori dell’impresa fallita".

Difficile sapere quando il cantiere potrà riaprire, anticipa il sindaco. "L’amministrazione non è in grado ad oggi di poter dare delle indicazioni sulla fine dei lavori, ma vuole evidenziare che la questione è una priorità sulla quale tutti sono impegnati - conclude il primo cittadino -, comprendendo anche le esigenze dei Parroci di poter usufruire della sede naturale dell’unità pastorale".