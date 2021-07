Lavori di asfaltatura a Campoformido

In questi giorni, a Campoformido, sono iniziati i lavori di asfaltatura di alcune strade del capoluogo e delle frazioni, per un importo complessivo di circa 300mila euro.

Il 2 luglio 2021 è stata emessa l'ordinanza che disciplina la circolazione stradale sulle vie interessate dal rifacimento del manto stradale.

E' quindi istituito il senso unico alternato, regolato tramite movieri, a Campoformido lungo via Trieste, Largo Municipio, Via Dante, via Orgnano, via Samaron, Via Silvio Pellico. A Bressa lungo via Don Luigi D’Agostino, a Villa Primavera in via Napoleonica, mentre a Basaldella in via Moro Romano, via del Molino, vicolo Arturo Malignani, vicolo Pecile, vicolo Antonio Zanon. I lavori, avviati il 5 luglio, proseguiranno fino al 30 settembre, con cantiere operativo dalle 7 alle 19, al fine di consentire i lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale.