Lavori di asfaltatura bloccati a Campoformido

Asfaltatura bloccata in via Percoto e via 4 Novembre, a Campoformido da circa tre settimane. I lavori di asfaltatura, secondo quanto sostiene l'amministrazione comunale, sono stati interrotti a causa dell'assenza della ditta appaltatrice del bando promosso da Fvg Strade, ente competente per tale il tratto viario dell'ex provinciale.

Già all'indomani della sospensione dei lavori, il Comune di Campoformido si è attivato e ha interpellato Fvg Strade per conoscere la causa dello stop ai lavori. Nella prima risposta è emerso un problema tecnico, un guasto all'impianto di preparazione dell'asfalto. Da allora i contatti con Fvg Strade sono stati costanti, tenendo d'occhio l'evolversi della situazione.

Dagli ultimi aggiornamenti, sempre secondo quanto riferisce il Comune, risulta che Fvg Strade stia lavorando al subentro di un'altra impresa disponibile ad ultimare i lavori a regola d'arte. Nel frattempo i mezzi dell'attuale ditta appaltatrice sono bloccati nelle aree prospicienti il cantiere.

L'amministrazione comunale non può intervenire materialmente sui lavori appaltati che sono di competenza sovracomunale, ma sta facendo tutto quanto nelle sue possibilità affiché i lavori riprendano ponendo fine al disagio creatosi.

Anche per questo il Comune di Campoformido sta utilizzando più volte durante la settimana la spazzatrice per eliminare gli accumuli di pietrisco che potrebbero diventare pericolosi per la viabilità.