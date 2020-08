Lavori di asfaltatura in viale Della Vittoria

In viale Della Vittoria, tra il 31 agosto e il 4 settembre, la circolazione stradale subirà delle modifiche per l’esecuzione di lavori di asfaltatura.



Nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Diaz e l’istituto Sello sarà istituito il divieto di transito e il divieto di sosta 0-24 - zona rimozione coatta, con conseguente deviazione del traffico veicolare lungo viale Diaz, via Santa Chiara e largo delle Grazie/via S. Agostino.



L’accesso al parcheggio interrato di piazza Primo Maggio sarà possibile dalla direttrice di Largo delle Grazie. Apposita segnaletica indicherà tale direzione.



L’accesso alle vie Liruti, Agricola e Giovanni da Udine per i soli frontisti (possessori di area di parcheggio/garage/autorimessa in area privata) sarà consentita a passo d’uomo rispettivamente da Largo delle Grazie e via Gemona (le vie indicate saranno “strade chiuse”).