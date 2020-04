Lavori di asfaltatura sulla rete di Autovie Venete

Autovie Venete riorganizza i lavori di manutenzione sulla rete autostradale. Il traffico ridotto, infatti, agevola una serie di interventi, soprattutto di asfaltatura, indispensabili per mantenere in perfette condizioni il manto stradale. Da ieri, 14 aprile, sono iniziati gli interventi di manutenzione dell’asfalto sul tratto Fontanafredda – Porcia in direzione Conegliano. Le attività, che insisteranno fino alle 24.00 di martedì 21 aprile hanno richiesto l’attivazione di uno scambio di carreggiata per circa 5,5km in direzione Conegliano con conseguente deviazione del traffico – in doppio senso di marcia – su quella opposta. In A4, nel tratto San Stino di Livenza – Cessalto in direzione Venezia, dalle 23.00 di venerdì 17 alle 04.00 di lunedì 20 aprile i lavori sono stati pianificati in due fasi: la prima richiederà la chiusura del tratto per circa tre chilometri e l’istituzione di un doppio senso di marcia sulla carreggiata nella direzione opposta. Alla riapertura – prevista entro domenica 19 aprile – verrà attivata la seconda fase che interesserà la porzione di asfalto sottostante le barriere di sicurezza (new jersey) che separano le due carreggiate. In questo caso saranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni, fino a completamento dei lavori previsto entro le 4.00 di lunedì 20 aprile.