Lavori di ripavimentazione in A34

Continuano i lavori di ripavimentazione sulla rete di Autovie Venete che nei prossimi giorni riguarderanno l’autostrada A34 lungo la carreggiata che collega Villesse a Gorizia.

L’intervento richiederà alcune modifiche alla viabilità e le chiusure della rampa d’ingresso di Villesse in direzione Gorizia e della rampa di uscita di Gradisca d’Isonzo sempre in direzione Gorizia.

Pertanto, dalle 2 di lunedì 22 giugno alle 23 di domenica 12 luglio il traffico diretto a Gorizia sarà spostato – per un tratto lungo quasi 5 chilometri - sulla carreggiata opposta, dove sarà istituito un doppio senso di circolazione. Chi viaggia in direzione Gorizia non potrà entrare allo svincolo di Villesse e non potrà uscire allo svincolo di Gradisca d’Isonzo.