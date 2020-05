Lavori in A4 e chiusura autostradale nel week end

Lavori in autostrada, lungo la A4, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 maggio. In questo periodo, sulla A4 Venezia-Trieste, uno degli interventi in corso è la stesa dell’asfalto drenante sui tratti di terza corsia già realizzati, lavoro che, entro breve, consentirà di coprire ben 10 chilometri di nastro autostradale. Un intervento che viene gestito utilizzando lo scambio di carreggiata in modo da garantire sempre e comunque la percorribilità di due corsie per senso di marcia.

Un’altra serie di attività, invece, devono essere effettuate durante la notte ad autostrada chiusa per consentire le attività delle imprese in sicurezza. Autovie Venete pianifica sempre accuratamente i lavori impattanti, cercando di riunire in una notte quante più lavorazioni possibile.

Nella prossima chiusura notturna (fra sabato 23 e domenica 24 maggio), per esempio sanno coinvolti due diversi cantieri: quello del primo sub lotto del quarto lotto (dal nodo di Palmanova a Gonars), dove sarà rifatta la segnaletica orizzontale e quello del nel terzo lotto (Gonars - Alvisopoli), dove verranno montati due pannelli a messaggio variabile e due portali segnaletici. Oltre a ciò sono stati messi in programma una serie di lavori propedeutici alla costruzione dello svincolo di San Giorgio di Nogaro, che dovrà essere adeguato alla configurazione autostradale prevista per la terza corsia. Al termine di questo intervento, il traffico sarà provvisoriamente spostato sulla carreggiata opposta per consentire l’ampliamento previsto in carreggiata direzione Trieste.

La chiusura dell’autostrada, nel tratto Latisana – nodo di interconnessione di Palmanova, in entrambe le direzioni è stata programmata dalle 20,00 di sabato 23 alle 9,00 di domenica 24 maggio. Chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste, quindi, dovrà uscire a Latisana e rientrare al casello di Palmanova. Chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine dovrà uscire a Latisana e rientrare a Udine Sud.

Chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia uscirà al casello di Palmanova e rientrerà allo svincolo di Latisana. Nessun problema per chi da Trieste è diretto a Udine né per chi proviene da Tarvisio/Udine ed è diretto a Trieste. Chi proviene dalla A23 (Tarvisio/Udine) ed è diretto a Venezia dovrà uscire a Udine Sud e rientrare al casello di Latisana. Tutti i percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria sono segnalati dalle frecce gialle. Una ulteriore chiusura di più giorni si aggiunte all’elenco dei lavori in programma. Si tratta di un intervento, sempre compreso nelle attività della terza corsia, relativo allo svincolo di San Giorgio di Nogaro, la cui entrata – in direzione Trieste/Udine sarà chiusa dalle 9 di domenica 24 alle 20 di venerdì 29 maggio.