Lavori in corso a Udine, scattano le deviazioni

Lavori in corso a Udine e deviazioni alla circolazione. In via Ermes di Colloredo, venerdì 4 dicembre, la disciplina della circolazione veicolare subirà alcune modifiche per occupazione del suolo pubblico.

Dalle 8 alla fine della giornata lavorativa saranno istituiti il divieto di fermata per ogni categoria di veicoli su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito nel tratto compreso tra via San Vito al Tagliamento e viale Volontari della Libertà.



In via Cussignacco, da martedì 1 al 23 dicembre, sono previsti lavori di manutenzione dell’acciottolato, pertanto la disciplina della circolazione stradale subirà alcune modifiche.



Nel tratto compreso tra i civici 21/B e 35, vicolo chiuso, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito per ogni categoria di veicolo. La velocità dovrà essere particolarmente moderata ed eventualmente regolata tramite l’ausilio del personale della ditta.