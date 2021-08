Lavori in corso alla Villa Cernazai Pontoni di Ipplis

Poco più di una decina di giorni fa i residenti di Ipplis hanno notato movimenti di persone e pale meccaniche sulla collina di Villa Cernazai Pontoni e poi sempre più spazio e luce intorno alla residenza, da tempo sovrastata dalla vegetazione e in stato di abbandono.

E' tornata visibile anche la piccola graziosa Cappella, da anni ormai immersa in una vegetazione di bambù e palme sempre più fitta.



L’Amministrazione Comunale di Premariacco ha confermato che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia ha iniziato dei lavori di pulizia del giardino per procedere a rilievi in vista dell’utilizzo del contributo di 600.000 euro stanziato nel febbraio del 2018 dal Ministero dei Beni Culturali.



Prende quindi consistenza anche questo intervento, dopo quello di messa in sicurezza della facciata realizzato dal Comune di Cividale dell’estate del 2019, grazie al contributo straordinario concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia per le prime opere urgenti.



esprime “compiacimento e ringraziamento perché le nostre segnalazioni e richieste alle Autorità competenti e alle Istituzioni non sono state dimenticate e anzi sono state accolte. Infatti il contributo regionale di 100.000 euro è stato concesso grazie ad un emendamento alla legge di bilancio 2018 proposto dall’allora Consigliere Regionale Roberto Novelli e accolto dalla Giunta Serracchiani e anche il contributo Mibac di 600.000 euro è a seguito delle dirette segnalazioni che avevamo inoltrato nel 2017 all’allora Sottosegretario ai Beni Culturali, Ilaria Borletti Buitoni”.“Certo, rimane indelebile il rammarico che questi contributi giungano dopo il crollo del tetto nel 2015 e nel 2017, con la perdita di un manufatto architettonico antico di grande pregio – sottolineano da Comitato -. Ma gli esempi di recuperi straordinari non mancano. Ci sono di sostegno luoghi simbolici come la Reggia della Venaria Reale di Torino che dal degrado assoluto oggi è fra i siti artistici italiani più visitati con il giardino eletto nel 2019 a parco pubblico più bello d'Italia e l’Hospitale a San Tomaso di Majano oggi di nuovo attivo nella sua antica funzione dopo un abbandono totale quasi irrimediabile”.“Ci auguriamo che la vertenza giuridica fra il Comune di Cividale e la Famiglia Orgnani, in corso dal 1998 e in attesa della terza sentenza di Cassazione, trovi finalmente soluzione e comunque si avvii al più presto una seria riflessione per il restauro e la destinazione di questo bene prezioso e unico della terra friulana che non vogliamo vada dimenticato e perduto – conclude la nota del Comitato -. Come cittadini di Ipplis abbiamo cercato di creare delle situazioni favorevoli e delle iniziative concrete per la salvezza di Villa Cernazai-Pontoni e oggi avere un cantiere e non solo un rudere alle porte del nostro paese, è segno di grande speranza e stimolo a ulteriore impegno”.