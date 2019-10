Lavori in corso in piazza Roma a Lignano

Lunedì 4 novembre inizieranno i lavori di manutenzione di Piazza Roma a Lignano, nel piazzale antistante alle scuole medie, L.HUB park, Comando di Polizia Locale e Villaggio Sayonara. I lavori prevedono anche il rifacimento dei marciapiedi, della sede stradale, dell’impianto di illuminazione pubblica, e alcuni interventi sulle reti fognarie nonché la raccolta delle acque meteoriche e la sostituzione di alcune alberature.



Un intervento stimato in 85 mila euro. Il cantiere si svilupperà in diverse fasi.



“Gli interventi programmati su Piazza Roma risultano necessari allo scopo di riordinare complessivamente la viabilità e sistemare l’area al fine di un miglior utilizzo della stessa da parte di tutti gli utenti – spiega il sindaco di Lignano Luca Fanotto -. L’L.HUB Park è infatti diventato un luogo molto frequentato a tutte le ore, e la presenza dell’istituto scolastico, assieme al Comando di Polizia Locale e del Villaggio Sayonara ha imposto, nell’ambito di una programmazione generale di riqualificazione della viabilità cittadina e dell’arredo e decoro urbano, come intervento prioritario proprio il rifacimento di quest’area”.



Il parcheggio adiacente alla sede delle scuole medie rimarrà fruibile nonostante il cantiere, così come la circolazione sulla sede stradale risulterà garantita, per consentire l’accesso alle strutture e limitare i disagi.

Per evitare possibili congestionamenti del traffico nell’orario di inizio e fine delle lezioni presso le scuole medie, si suggerisce ai genitori e alle famiglie che utilizzano il proprio mezzo per riprendere i propri figli da scuola di utilizzare l’accesso all’istituto da Via Palestro, nella zona antistante la baita degli Alpini, area già dedicata al servizio di trasporto scolastico urbano.