Sarà chiuso per lavori questa notte il casello di Pontebba, lungo l’A23, solo in uscita dall’arteria autostradale. La chiusura - dalle 22 di oggi alle 2 di martedì 30 agosto - si è resa necessaria per lavori di manutenzione da effettuare nella struttura.

Autovie Venete consiglia, a chi proviene da Tarvisio, di uscire a Tarvisio Nord, mentre per chi proviene da Udine è consigliato uscire a stazione della Carnia e proseguire lungo la strada statale 52 Carnica.