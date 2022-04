Lavori in notturna sulla Tangenziale di Mestre

Autovie Venete comunica che dalle 23 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 aprile sarà chiusa al traffico la Tangenziale di Mestre (autostrada A57) nel tratto compreso tra lo svincolo Terraglio e l’allacciamento A57/A27 (Raccordo Marco Polo) in entrambe le direzioni di marcia.

La chiusura è necessaria per consentire l’intervento di manutenzione a un elettrodotto sovrappassante l’autostrada. Pertanto, si consiglia per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia (e viceversa) di utilizzare il Passante di Mestre negli orari sopra indicati. Per evitare disagi che potrebbero interessare la viabilità ordinaria e la tangenziale, scende in campo anche Concessioni Autostradali Venete, che per l’occasione renderà operativi i protocolli per la gestione di eventi con rilevante impatto sulla viabilità e che prevedono percorsi alternativi e deviazioni consigliate.

Viabilità autostradale. La deviazione sul Passante di Mestre è consigliata a chi viaggia in entrambe le direzioni, dunque con provenienza da est (Milano-Padova-Bologna) e da ovest (Trieste-Belluno).

Per il traffico in Tangenziale sarà obbligatoria, in direzione Milano, la deviazione per la A27 o il Raccordo Marco Polo, mentre in direzione Trieste sarà istituita l’uscita obbligatoria Terraglio, con effettuazione del percorso attraverso la SR 14, SS 14 (bypass di Campalto) e Raccordo Marco Polo, con reinserimento in Tangenziale all’altezza dell’allacciamento A57/A27.

Viabilità ordinaria. Per chi proviene da sud (SS 309 Romea) ed è diretto a Trieste e Belluno, è consigliato il percorso che prevede, attraverso la SP 81, l’ingresso in A57 al casello autostradale di Mira-Oriago con direzione Milano e successiva deviazione per il Passante di Mestre al Bivio A4/A57 direzione Trieste.

Per le auto dirette in Tangenziale di Mestre direzione Trieste-aeroporto sarà possibile effettuare anche il percorso: Raccordo per Venezia, San Giuliano, SR 14, SS 14 (bypass di Campalto) e Raccordo Marco Polo, con reinserimento in Tangenziale all’altezza dell’allacciamento A57/A27.

Analogamente, per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste, il percorso indicato è San Giuliano, SR 14, SS 14 (bypass di Campalto) e Raccordo Marco Polo.

Durante la durata dei lavori e nei giorni precedenti l’installazione del cantiere le concessionarie indicheranno attraverso i pannelli a messaggio variabile, chiusure, deviazioni e percorsi consigliati, oltre a segnalare la situazione del traffico in tempo reale. Prima di mettersi in viaggio si consiglia di informarsi attraverso il sito e la app Infoviaggiando e il numero verde 800996099. CAV segnalerà eventuali incolonnamenti anche attraverso la sezione Infotraffico del sito www.cavspa.it e l’account Twitter @CAV_Spa.