Lavori in strada nel quartiere di San Vito

Da lunedì 12 luglio 2021, proseguiranno, con orario diurno e notturno per una decina di giorni, i lavori di rinnovo delle pavimentazioni di alcune vie cittadine di Trieste. Più precisamente, i lavori interesseranno il quartiere di San Vito.

Meteo permettendo, cantieri aperti in via Colautti, da via De amicis al civ. 10, per la durata di 2 giorni dalle 8.00 alle 18.00 con chiusura ai veicoli ad eccezione degli autobus;

e via Combi, nel tratto compreso tra le vie Colautti e Franca, per la durata di 3 giorni lavorativi, dalle 8.00 alle 18.00, con chiusura ai veicoli salvo autobus e con la possibilità di intervenire in orario notturno nel tratto (più stretto) tra via Bellosguardo e viale Terza Armata.

Nell’ambito del programma di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, da lunedì 12 a venerdì 16 luglio 2021, in orario notturno, saranno eseguiti interventi su: Via Piccard, Via Grignano, Via del Pucino, Via Plinio, Viale Miramare sul tratto costiera - castello di Miramare, Viale Miramare sul tratto da inizio del centro abitato a stazione ferroviaria).

Il programma degli interventi potrà essere modificato in considerazione delle condizioni meteorologiche e del traffico.