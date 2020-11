In via Cividale, dal 29 novembre al 5 dicembre, la disciplina della circolazione stradale subirà delle modifiche per il completamento lavori realizzazione nuova rotonda. Nel tratto compreso tra il civico 159 e via Carletti sarà istituito il divieto di sosta temporaneo su ambo i lati della carreggiata, nel tratto interessato dai lavori.