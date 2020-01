Da lunedì 20 a giovedì 23 gennaio, per consentire i lavori di rinnovo e risanamento della massicciata ferroviaria sulla linea Udine-Palmanova, in via Gervasutta sarà istituito il “Divieto di transito”; di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo via Lumignacco. È inoltre prevista l’apposizione di un pannello recante la dicitura “passaggio a livello chiuso”, in corrispondenza dell’area d’intersezione tra via Gervasutta e via Marsala/via Campagnola.