Lavori in via Gorizia e piazzale Del Din

Da domenica 9 maggio, a Udine, in via Gorizia e piazzale Del Din, la circolazione stradale subirà delle modifiche per occupazione suolo pubblico in occasione del nuovo assetto della rete cavi MT per conto E-Distribuzione.



Dalle 7 alla fine della giornata lavorativa in via Gorizia saranno istituiti il “Divieto di sosta temporaneo – Zona rimozione coatta” per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata, nell’area interessata dai lavori e il “Divieto di transito – Eccetto Frontisti” per ogni categoria di veicoli con deviazione dei flussi veicolari lungo viale A. Caccia. Sarà inoltre posizionato il segnale di “Obbligo di arrestarsi e dare precedenza”, in corrispondenza dell’area d’intersezione con viale A. Caccia. Sarà in vigore il “Doppio senso di circolazione”, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio del personale della ditta, nel tratto compreso tra l’area interessata dai lavori e viale A. Caccia.



In viale A. Caccia (all’intersezione con via Gorizia) sarà istituito l’“Obbligo di proseguire diritto” per i veicoli provenienti da via Renati/Simonetti e l’“Obbligo di voltare a destra” per i veicoli provenienti da via Gorizia.In via L. Uccellis sarà posizionato un segnale di “Divieto di transito a m. _ - via Gorizia chiusa” in corrispondenza dell’area d’intersezione con viale della Vittoria.In piazzale R. Del Din (alla confluenza con via Gorizia) sarà istituito il “Divieto di transito” nella parte di rotatoria corrispondente per cui i veicoli verranno fatti proseguire per via Planis - viale A. Diaz.Sarà posizionato un segnale di Conferma di Deviazione in corrispondenza delle aree d’intersezione.