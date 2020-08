Lavori in via Liruti, scattano i divieti

Modifiche alla viabilità in via Liruti, a Udine, dal 17 agosto al 30 settembre. La circolazione stradale subirà delle modifiche per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione dell’acciottolato. Nello specifico saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo su ambo i lati della carreggiata, il divieto di transito per ogni categoria di veicoli con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione solo per “autorizzati”, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nel tratto compreso tra l’area interessata e largo delle Grazie.



Da lunedì 10 agosto gli autorizzati potranno recarsi presso il Comando di polizia Locale in via Girardini n. 24 con fotocopia della carta di circolazione, compilare la domanda ed ottenere in qualche giorno il pass per parcheggiare nella aree a parcometro limitrofe gratuitamente.