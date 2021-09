Lavori in via Superiore a Udine

Dal 13 settembre al 7 ottobre sono previste limitazioni alla circolazione per lavori di rifacimento del porfido in via Superiore, a Udine.

Nella prima fase i lavori interesseranno via Villalta/via Micesio e vicolo Sutti, mentre in una seconda fase il cantiere proseguirà nel tratto compreso tra vicolo Sutti e via Leicht.

Nell'area sarà attivo il divieto di sosta 0-24- Zona rimozione coatta e il divieto di transito eccetto autorizzati.