Lavori in via Tomadini e scattano i divieti

Lavori di manutenzione, in via Tomadini, a Udine, da lunedì 13 luglio e per due settimane, salvo imprevisti o condizione atmosferiche avverse.



Nel tratto finale che si congiunge con via Treppo sarà progressivamente istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata che subirà un restringimento..



Sarà istituto inoltre il divieto di transito nella zona con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione, che avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nel tratto compreso tra l’area interessata e via Treppo.

Garantito, invece, l’accesso alle proprietà private.