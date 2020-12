Lavori in viale Europa a Udine

Dal 14 al 18 dicembre, a Udine, in viale Europa Unita la disciplina della circolazione stradale subirà delle modifiche per interventi sulla fibra ottica. Nello specifico, nel tratto antistante il civico 8, sarà istituito il divieto di sosta per ogni categoria di veicolo su ambo i lati della carreggiata.

La carreggiata subirà un restringimento e il flusso degli autoveicoli sarà regolato da segnaletica a norma per tratti brevi e attraverso l’intervento di personale della ditta.

Saranno inoltre posizionati in loco i segnali di “Materiale instabile sulla strada” in prossimità e corrispondenza dei lavori in atto, di “Strada deformata” in corrispondenza delle irregolarità della pavimentazione e di “Segni orizzontali in rifacimento” fintanto che non verrà realizzata la segnaletica permanente.

Il limiti di velocità sarà ridotto fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere. I veicoli arrecanti intralcio saranno rimossi.