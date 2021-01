Lavori in viale Forze Armate

Martedì 26 e mercoledì 27 gennaio, in viale Forze Armate, la circolazione stradale subirà delle modifiche per lavori di allacciamento all’utenza idrica.



Nello specifico, dalle ore 08:00 alla fine della giornata lavorativa in viale Forze Armate, nel tratto compreso tra via Bariglaria e viale Mirko, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo - zona rimozione coatta 0-24 su ambo i lati della carreggiata, nel tratto interessato dai lavori, e il divieto di transito alternato nelle carreggiate interessate dai lavori; di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo percorsi alternativi.



La circolazione e la sosta subiranno delle limitazioni, come indicati dalla segnaletica stradale presente.