Lavori lungo la strada comunale Tolmezzo-Illegio

Lunedì 20 febbraio inizieranno i lavori di taglio e recupero piante lungo la strada comunale Tolmezzo – Illegio, nel tratto compreso fra il bivio con via Betania e il bivio della strada vicinale Strabut. L’intervento avrà una durata complessiva di tre settimane e comporterà alcune modifiche alla circolazione stradale.

Dal 20 febbraio al 10 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.00 la strada sarà chiusa al transito veicolare e pedonale, tranne che per i mezzi di emergenza e soccorso; dalle 14 alle 17 la strada sarà percorribile a senso unico alternato regolato da movieri.

Nelle restanti fasce orarie e il sabato e la domenica la strada sarà regolarmente aperta. Il servizio Scuolabus non subirà variazioni.

Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico locale, saranno soppresse le corse di metà mattina secondo le modalità specificate dall’azienda.

L’ordinanza n. 42 del 13/2/2023 è disponibile nel sito internet www.comune.tolmezzo.ud.it, nella sezione Albo online.

L’Ufficio Manutenzione in via Linussio n. 1 (tel. 0433 487919) e lo Sportello del Cittadino in piazza XX Settembre n.1 (tel. 800 225 130) sono a disposizione per eventuali informazioni o segnalazioni.