Lavori sui passaggi a livello, disagi a Ronchi

Disagi a Ronchi dei Legionari per la chiusura dei passaggi a livello che continuano a essere un cruccio non da poco per la città.

Dalle 22 di oggi, lunedi 23 maggio, alle 6 di sabato 4 giugno, infatti, sarà interdetta la circolazione lungo il passaggio a livello tra viale Garibaldi e viale della Serenissima, per consentire interventi all'armamento ferroviario che saranno realizzati a cura di Generale costruzioni ferroviarie per conto di Rfi.

Inoltre, da martedì 24, alle 7, e fino a venerdì 27, con orario 7-18, sarà chiuso al traffico il tratto di viale Garibaldi, da via del Capitello a piazza Santo Stefano, per consentire l'abbattimento di una vecchia cabina dell'Enel. Già ieri gli agenti della Polizia locale, che ha emesso due ordinanze in merito, hanno svolto una capillare opera di volantinaggio per informare i cittadini. Operazione che dovrà essere ripetuta nelle prossime ore visto che, nel pomeriggio di ieri, Rfi ha chiesto una proroga alla chiusura del passaggio a livello che, in un primo momento, doveva essere chiuso sino a sabato 28.

L'unica strada percorribile sarà quella del sottopasso di via Manzoni e, a tal scopo, il comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza che disciplina il traffico e indica quelle che saranno le deviazioni, sia lungo via Marconi, sia lungo via Ippolito Nievo. Anche le linee dei bus subiranno della variazioni. Alcune fermate saranno soppresse, mentre saranno istituite fermate provvisorie in via dei Granatieri, dinnanzi ai civici 8 e 10 ed in via Manzoni, in corrispondenza dei numeri 7A e 12.

Vigeranno anche dei divieti di sosta con rimozione forzata dei veicoli. Un disagio indipendente dalla volontà dell'amministrazione comunale e che impone interventi legati alla sicurezza della circolazione stradale. Quella dei passaggi a livelli è una questione non di poco conto per Ronchi dei Legionari. In servizio ce ne sono ancora cinque: due sulla linea ferroviaria Trieste-Venezia, due sulla Trieste-Udine e uno sul raccordo tra le stazioni nord e sud.

L'ordinanza di chiusura del tratto sul quale si affaccia la cabina dell'Enel ha validità sino a venerdì ma è possibile che i lavori di demolizione del manufatto possano esaurirsi nello spazio di alcuni giorni soltanto. Le condizioni meteo favoriscono l'intervento dell'impresa che lavorerà dalle 7 alle 18. Sarà, infatti, raso al suolo per consentire il proseguimento dei lavori di costruzione di un nuovo parcheggio. Dopo l'avvio dell'intervento si è dovuto attendere il via libera alla demolizione da parte di Enel, demolizione che avviene dopo che sono state realizzate tutte le canalizzazioni per la sistemazione delle condutture elettriche che sostituiscono quelle aeree. Anche la vecchia cabina viene sostituita da un manufatto di moderna generazione.