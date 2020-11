Lavori sull'Acquedotto Cornappo

Acquedotto Cornappo: al via il nuovo sistema di disinfezione dell’acqua potabile a Tricesimo, Cassacco e Torlano in Comune di Nimis. Il sistema a biossido di cloro nella centrale di potabilizzazione di Pontesambo, in Comune di Taipana, sarà attivato lunedì 9 novembre. Si tratta di un progetto che rientra nella campagna permanente intrapresa da Cafc spa per il miglioramento dell'acqua erogata alle utenze.

Dal 9 al 13 novembre potrebbero manifestarsi, in conseguenza del cambio del sistema di disinfezione, possibili cambiamenti nelle caratteristiche organolettiche dell’acqua relativamente a odore, sapore e colore. Cafc rassicura i cittadini: l'acqua erogata in ogni caso manterrà sempre i parametri della potabilità. Durante le operazioni di lavaggio e flussaggio della rete potrebbero anche verificarsi dei momentanei cali di pressione.

Cafc assicura di contenere i lavori nel tempo più ridotto. Per urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero verde 800 903 939.