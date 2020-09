Lavori sulla condotta fognaria in piazzale Chiavris

Inizieranno lunedì 28 settembre i lavori di sostituzione di una parte dell'attuale fognatura ovoidale in piazzale Chiavris a Udine e proseguiranno per una decina di giorni circa.

Dal momento che l'esistente fognatura in alcuni punti risulta compromessa dal punto di vista strutturale, CAFC ha deciso di procedere con la sostituzione di circa 50 metri (incrocio con via Feletto verso il centro città). Verrà posta in opera una nuova condotta in vetroresina del diametro di 100 centimetri ad una profondità di scavo di circa 3 metri. L'operazione comporterà una rivisitazione del sistema viario già messo a punto dalla ditta appaltatrice assieme alla Polizia comunale e alla SAF.

Via Feletto verrà chiusa nel tratto terminale con deviazione su viale Tricesimo per tutta la durata dei lavori; verrà introdotto il transito a senso unico alternato su una corsia per almeno le prime due giornate di lavoro in Chiavris.

Meteo permettendo, i lavori dovrebbero concludersi entro il 10 ottobre in modo da permettere il ripristino della pavimentazione in vista della partenza del Giro d'Italia nella tappa del 20 ottobre.