Lavori sulla linea elettrica a bassa tensione a Udine

Lavori sulla linea elettrica a bassa tensione in alla via Segnacco e via Del Tunnel, a Udine, e modifiche alla viabilità dal 6 al 10 luglio, dalle 8 alle 18. In via Segnacco, dal civivo 61 all’intersezione con via del Tunnel, saranno istituiti il divieto di fermata e il senso unico alternato regolato da segnaletica.



Dall'8 al 10 luglio in via Del Tunnel sarà istituito il divieto di transito, di conseguenza i veicoli verranno fatti proseguire lungo via Feletto e via Segnacco. La velocità sarà progressivamente limitata fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere (via Segnacco).