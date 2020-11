Lavori tra via della Prefettura e via Vittorio Veneto, a Udine

Giovedì 12 novembre, in via della Prefettura e via Vittorio Veneto a Udine, la circolazione subirà alcune modifiche per consentire l'esecuzione di lavori di allacciamento idropotabile.

Dalle ore 07:30 alle ore 18:00, in via della Prefettura saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo, nel tratto antistante al civico 14, e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli, nel tratto compreso tra via Piave e via Lovaria. I veicoli verranno di conseguenza fatti proseguire lungo via Piave.

In via Vittorio Veneto, nel tratto tra via Gorghi e piazza del Duomo, sarà istituito il doppio senso di circolazione, con conseguente sospensione del regime di corsia riservata esclusivamente ai mezzi pubblici.